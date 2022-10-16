بروفيسور عراقي يحرق مؤلفاته العلمية احتجاجًا على "الظلم والاهانات" (صور)

وبحسب مقطع مصور أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلعت السومرية نيوز عليه، قال استاذ الجغرافية الطبيعية في جامعة بغداد ورئيس منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم ورئيس اتحاد الأكاديميين العرب فرع العراق، سعد عجيل الدراجي، "أقوم بحرق شهاداتي الاكاديمية ومؤلفاتي العلمية احتجاجاً على ما يحصل من ظلم في الجامعات والاهانات التي تعرضت لها، اذ لا يجوز اهانة الأستاذ الجامعي بهذه الطريقة البائسة والفجة"، معلناً عن استقالته وحرق مؤلفاته العلمية وحرق كتاب حصوله على الدكتوراه ودرجة الاستاذية كنوع من انواع الاحتجاج.وعن سبب هذا الاحتجاج، بين الدراجي، "طالبت بتغيير اللجنة العلمية وفتح مختبر نظم المعلومات الجغرافية امام الطلبة، ولذلك واجهت حملة مضايقات حادة من قبل رئاسة القسم والجامعة، ثم تمت احالتي الى التحقيق من قبل رئاسة الجامعة وسحب الاشراف على طلبة الدراسات العليا واصدار كتاب ضدي من هيئة المساءلة والعدالة".