بعد تشييعه امام المحكمة الاتحادية.. السامرائي ينعى أحد القضاة (صور)

وفي وقت سابق من اليوم، شيع مجلس القضاء الأعلى جثمان القاضي مقداد بدر حميد، وتقدم المشيعيون رئيس المجلس والقضاة في المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي، وعدد من أعضاء مجلس النواب وموظفي مجلس القضاء الأعلى واقرباء وأصدقاء ومحبي القاضي الراحل.ونعى السامرائي عبر تدوينة على تويتر، "جميع العباسيين في العراق بهذا المصاب، متقدما باحر التعازي والمواساة لزملائه ومحبيه".