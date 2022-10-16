الزيدي يتحدث عن "سرقة القرن": نصفها يكفي لبناء ميناء الفاو

وصف الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، اليوم الاحد، سرقة 3.7 ترليون دينار عراقي من أموال الضريبة بـ"سرقة القرن"، فيما أشار إلى أن نصفها يكفي لبناء ميناء الفاو المعطل.





وأضاف، "فنصف ما سرق يكفي لبناء ميناء الفاو المعطل".

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، إن "الشركات والمتورطون بسرقة القرن واجهات لزعامات سياسية سوف تضغط لتسويف التحقيق وعرقلته، فالشعب وممثلوه في البرلمان والقضاء والإعلام الحر أمام تحد كبير لمتابعة ودعم كشف الحقيقة قبل طمسها".وأضاف، "فنصف ما سرق يكفي لبناء ميناء الفاو المعطل".