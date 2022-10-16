مجلس الخدمة ينشر استمارة التوظيف الإلكترونية وآلية تطبيقها

نشر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاحد، استمارة التوظيف الالكترونية والية تطبيقها.

ونشر المجلس على موقعة الرسمي استمارة توضح المعايير المعتمدة وغير المعتمدة في استمارة التوظيف الإلكترونية وآلية تطبيقها.



الاستمارة ادناه:

