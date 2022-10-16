سيخفف من الزحامات.. فتح شارع مغلق منذ 16 عاماً وسط بغداد

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، لـ السومرية نيوز، إن "أمانة بغداد وقيادة عمليات العاصمة، قاموا وبجهد مشترك، برفع نحو 80 كتل كونكريتية، وإعادة فتح شارع سدة العرصات المغلق منذ عام 2006".وبين الربيعي، أن "فتح هذا الشارع سيخفف من زحامات السدة".