بالصورة.. أحدث ظهور للمرجع السيستاني

قال المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، إن مؤسسة العين للرعاية تمثل صورة ناصعة للعمل الخيري.



وذكرت المؤسسة في بيان، إن "وفداً عنها التقى المرجع السيستاني، تزامناً مع ذكرى ولادة الرسول الأعظم (ص)".



ونقلت المؤسسة، عن السيد السيستاني قوله "المؤسسة تمثل صورة ناصعة للعمل الخيري، مشدداً على ضرورة ربط المحتضنين بقيمهم الاجتماعية والدينية والأخلاقية الأصيلة".