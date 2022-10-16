إنقاذ امرأة رمت بنفسها في دجلة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإنقاذ امرأة رمت بنفسها في دجلة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "تمكنت زوارق وغواصي النجدة النهرية من انقاذ امرأة لقيامها برمي نفسها من اعلى جسر ١٤ رمضان الى داخل النهر بقصد الانتحار".

وأضاف المصدر أنه "تم ملاحظتها من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسر وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية والتوجه اليها وانقاذها".