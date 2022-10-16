بالفيديو.. برلمانيون يشخصون هدراً بالمال العام في مقبرة النجف النموذجية

وبحسب ضوابط هيئة الاستثمار فان على المستثمر تنفيذ العديد من المتطلبات، ابرزها تشغيل يد عاملة من اهالي المحافظة بنسبة مئة بالمئة وبما لايقل عن عشرة الاف يد عاملة، اضافة لاكمال كافة الخدمات المطلوبة في المقبرة التي يخالف فيها المستثمر هنا ببدءه بالبيع رغم عدم اكتمالها، ناهيك عن التزامه بالغرض الذي خصصت له وعدم المضاربة بالاسعار، التي بدأ المستثمر فعليا برفعها شيئا فشيئا لتصل للملايين رغم التحذيرات القانونية.ويتحدث نواب سابقون وحاليون عن هدر بالمال العام بتلك المقبرة، المفترض بالدولة انشاؤها لا تسليمها لمستثمر يسحب المال من الدولة رغم اعطائه الارض بالمجان، بحسب كتب رسمية كشفت عن طلب المحافظ السابق لؤي الياسري بتخصيص مبلغ خمسمئة مليار دينار عراقي كدفعة اولى للمشروع، لتعود النائبة سناء الموسوي وتطالب بايقاف تخصيص اخر قدر بترليون دينار يذهب لجيب المستثمر الذي يبدو وكأنه لن يدفع فلسا واحدا بهذا المشروع.وبعد العديد من المناشدات، يعقد مئات الالاف من النجفيين امالهم بالحكومة الجديدة، مطالبين اياها باتخاذ اجراءات حقيقية ورادعة هذه المرة لايقاف هذا الهدر وتخصيصه لمشاريع من شأنها خدمة المحافظة وواقعها المتردي منذ سنين.