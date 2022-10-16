إصابة خمسة أشخاص بحادث سير في نينوى

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، إصابة خمسة أشخاص نتيجة حادث مروري في نينوى.



وقالت المرور في بيان، "وقع حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة نينوى الطرق الخارجية قرب سيطرة بدرية المركبة الاولى نوع تريلة مرسيدس والمركبة الثانية نوع سيراتو".