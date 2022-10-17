زحامات خانقة وسير متوقف.. الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، شهد زحامات خانقة وحركة سير شبه متوقفة"، مبيناً ان "سيطرة ام الطبول لغاية تقاطع البياع شهدت زخماً، بالاضافة الى ساحة الدلال، وكذلك سيطرة جسر ديالى".وأضاف، أن "حركة السير في مدخل منطقة الدورة من جهة الجمعية مزدحمة، اما جسر الطابقين فانه كذلك شهد زحامات خانقة"، مشيراً الى أن "حادثاً مروريا على سريع الدورة تسبب بازدحام من معسكر الرشيد باتجاه المصفى".وبين المصدر، أن "الشوارع الفرعية في منطقة حي العامل شهدت زخماً شديداً، بالاضافة الى أن حركة السير من شارع المطار بإتجاه سريع القادسية مزدحمة بسبب المطب الصناعي"، لافتاً الى "وجود زخم مروري من خروج حي الجهاد لشارع المطار، أما حركة السير في تقاطع صلاح الدين العامرية بالاتجاهين فهي متوقفة".وأشار المصدر الى، أن "تقاطع الصرافية شهد حركة سير شبه متوقفة من كل الاتجاهات، وكذلك وجود زخماً بعد بوابة مصفى الدورة باتجاه البياع، بالاضافة الى أن حركة السير من علوة الرشيد بأتجاه جسر الدورة في متوقفة، وأيضاً تقاطع المصافي مزدحم".وتابع: "جسر الجادرية باتجاه جامعة بغداد مزدحم لغاية منطقة السيدية، اما مدخل شارع المطار من سريع صلاح الدين ( الشعلة) فهو مزدحم جدا"، مبينا أن "حركة السير في تقاطع جسر حي العامل من جهة المطار فهي شبه متوقفة".