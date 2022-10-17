النزاهة تعلن ضبط أوليَّات مُناقصةٍ بقيمة 5 مليارات في الديوانيَّة

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة؛ للتحقيق في مُخالفاتٍ شابت قيام محافظة الديوانيَّة - قسم إدارة المشاريع بتجهيز مُديريَّة ماء المحافظة بمادة (الشب)، قام بالانتقال إلى مخزن المُديريَّة، واستطاع تشخيص مُخالفاتٍ جوهريَّةٍ تتمثَّل بالتلاعب بتاريخ الإنتاج وتاريخ النفاديَّة، واختلاف منشأ التصنيع بين كارت الحاوية وشهادة المنشأ، فضلاً عن اختلاف وزن المادة المطلوبة عمَّا هو مثبت بالكشف".وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من تشخيص وجود تلاعبٍ بتاريخ الإنتاج والنفاد عن طريق ختمٍ خارجيٍّ وهميٍّ مُثبت على أكياس المادة المُجهَّزة، وعدم صحَّة الباركود المُثبت على الأكياس، إذ تبيَّن أنَّه وهميٌّ، فيما تمَّ ضبط أوليَّات المناقصة التي تشير إلى أنَّ قيمتها (5) مليارات دينار، من ضمنها فقرة تجهيز مادة الشب بمبلغ مليار دينارٍ".ونوَّهت "بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها على المحكمة المُختصَّة التي قرَّرت تأليف فريقٍ تحقيقيٍّ، وإجراء الكشف والتحرُّز على المادة من قبل لجنةٍ تُؤلَّفُ من الدائرة المُستفيدة تتولَّى جرد المادة وتصنيفها والمُحافظة عليها، بإشراف فريق التحقيق".