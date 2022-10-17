التربية توافق على تكييف المناهج الدراسية لهذه المراحل - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن"وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على تكييف المناهج الدراسية (التعليم العام ، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين ، التعليم المسرع) للصفوف المنتهية فقط (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) في المواد الدراسية كافة ما عدا المناهج المؤلفة حديثا الذي تم العمل بها في العام الدراسي 2021 – 2022".وأضافت، ان "القرار جاء ضمن سلسلة الإجراءات لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي".