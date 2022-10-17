مجلس الخدمة يحدد موعد إغلاق استمارة توظيف ذوي المهن

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إغلاق التقديم على استمارة التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل ( ذوي المهن الصحية الساندة)، سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 19/10/2022 ".ودعا المجلس وفق البيان، "كافة المتقدمين للإسراع في إكمال عملية التقديم وتثبيت بياناتهم بشكل دقيق قبل إغلاقها لضمان حصولهم على فرصة المنافسة على الدرجات الوظيفية المعلنة".