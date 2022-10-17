إطلاق تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي

السومرية نيوز – بغداد



باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الأول الحالي.





وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة، تستأنف اعتبارا من اليوم الاثنين، تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الأول".



ودعت الوزارة، كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى "مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل".