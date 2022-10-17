بينهم امرأة.. إصابة أربعة أشخاص بحادث سير شمال شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة أربعة أشخاص بينهم امرأة إثر حادث سير شمال شرقي العاصمة بغداد.



وقال المصدر إن "أربعة اشخاص بينهم امرأة أصيبوا نتيجة حادث سير تصادم عجلتين ضمن منطقة البنوك في العاصمة بغداد".



وأضاف أن "الحادث أسفر عن اضرار مادية بالعجلات أيضا".

