الزيدي يدعو للاعتصام امام الضرائب العامة بشأن قضية الأموال المنهوبة

وقال الزيدي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "حتى لا تطمس الحقيقة ويفلت السراق من العقاب أدعو ابناءنا الاحرار من أبناء الشعب للاعتصام امام مبنى الهيئة العامة للضرائب".واضاف: "حتى تكشف كل ملابسات القضية وتتضح الحقيقة وتسترجع أموال الشعب المنهوبة".وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.