التربية تحدد توقيت امتحان الطلبة المتغيبين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 ، موعد امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط)".وبسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي شهدتها بغداد في 28 أيلول، قررت التربية إعادة الامتحان للطلبة المتغيبين في ذلك اليوم.