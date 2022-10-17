"شبهات فساد".. البرلمان يطالب وزير النقل بإيقاف العمل بمطار كركوك

وقال مكتب النائب الثاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "طالب من وزير النقل في الحكومة الإتحادية بإيقاف العمل بمطار كركوك بسبب ما أثير من شبهات فساد حول المشروع و وجود مشاكل أمنية ومعوقات فنية وإدارية، وحمل سلطة الطيران المدني ووزارة النقل والجهات المعنية مسؤولية إفتتاح مطار كركوك بهذه السرعة دون مراعاة التحقق من ملفات الفساد ومعالجة المشاكل الفنية والتقنية".وأكد، على "أهمية مشروع مطار كركوك الذي كان من المفترض أن يسبق المحافظات الأخرى في إقامته كحق وإستحقاق لأبناء المحافظة، فضلاً عن فوائده الإقتصادية والمالية وما يوفره من فرص عمل ويدعم الإقتصاد وحركة التجارة في كركوك".وأضاف "ندعم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية لكن للأسف هناك شبهات فساد تحيط بتفاصيل المشروع، وفي حال إتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الخاصة بالجانب الأمني وحسم ملفات الفساد ومعالجة المشاكل بالإمكان إعادة العمل بمطار كركوك من جديد".