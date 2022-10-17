قرار جديد يخص الطلبة الوافدين من خارج العراق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن تمديد فتح بوابة النقل أمام الطلبة الوافدين من خارج العراق على قناة التعليم الحكومي والأهلي.

وقالت الوزارة في بيان، "نعلن تمديد فتح بوابة النقل أمام الطلبة الوافدين من خارج العراق على قناة التعليم (الحكومي والأهلي) الخاص الصباحي الدولي للسنة الدراسية 2023/2022".

وعزت الوزارة ذلك "من أجل متابعة معاملاتهم وإرفاق المستمسكات والوثائق المطلوبة عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى غاية الخميس الموافق 2022/10/20".