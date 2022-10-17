الكشف عن "حساب وهمي" ينتحل صفة رئيس الجمهورية

اعلن مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، عن وجود حساب مزيف على منصة تويتر ينتحل صفة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وقال المركز في بيان، إن "الحساب المزيف، الذي استخدم المعرف (MrPresi1dent) تم انشاءه في العام 2019 ونال اكثر من 22 الف متابعة في منصة تويتر".

وأضاف البيان "كان بينهم الحساب الموثق لوزارة الخارحية العراقية (التي قامت بالغاء المتابعة اليوم الاثنين) والسفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والحساب الموثق لرئيس لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب السابق نعيم العبودي، والحساب الموثق لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".

ولفت البيان أن من بين المتابعين "عدد كبير من الاعلاميين العراقيين والناشطين والوزراء السابقين في الحكومة العراقيين وعدد اخر من السياسيين".