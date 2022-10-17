أعلنت مديرية المرور العامة، عن مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادث سير في الديوانية.

وقالت المرور في بيان، "وقع حادث اصطدام على طريق سنية مهناوية بين مركبتين الاولى نوع كورلا والثانية نوع سيراتو".

وأضافت أن "السبب الاستدارة الخاطئة من قبل سائق المركبة الاولى وعدم التأكد من خلو الشارع من المركبات مما أدى الى الاصطدام بالمركبة الثانية"، مشيرة الى أن الحادث "اودى الحادث الى وفاة أمرأة وإصابة ستة أشخاص".