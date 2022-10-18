بينها ضبط 52 متهماً بالجرم المشهود.. النزاهة تحصي إنجازاتها لشهر أيلول الماضي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" حصيلة الانجازات خلال شهر أيلول الماضي عديدة وتمثلت:ـ86 عدد عمليات الضبط52 المتهمون الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود33 أوامر القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات العليا41 أحكام الإدانة القضائية60 المدانون بأحكام قضائية35 استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة11 المشمولون بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح66 زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة13 الدورات التدريبية والورش والندوات لتي اقامتها الهئية6 الاصدارات الورقية والحلقات التلفزيونية والاذاعية4 البحوث والدراسات والتقارير الاحصائية وسواها من الانشطة العلمية