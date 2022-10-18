شريحة الاوائل تتظاهر امام وزارة المالية لاستحداث درجاتهم الوظيفية

وقال مراسلنا، إن "شريحة الاوائل تظاهروا امام وزارة المالية، وسط بغداد ؛للمطالبة باستحداث الدرجات الوظيفية حسب ما نص عليه قانون الامن الغذائي".وأضاف، ان "المتظاهرين طالبوا باطلاق استمارة التعيين قبل انتهاء السنة المالية".