أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في الأسواق المحلية.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 336 ألفاً و990 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 385 ألفاً و 125 ديناراً عدا أجور الصياغة.

