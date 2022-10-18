النجف.. خلاف حكومي بين دائرتين يصل للقضاء

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن"خلافاً حدث بين دائرتي الكهرباء وبلدية ناحية الحيرة في النجف؛ نتيجة عدم تسديد أجور الكهرباء، فقامت الدائرة الاولى بقطع الخدمة عن البلدية".وأضاف، ان "البلدية بدورها، قامت بغلق مدخل مديرية الكهرباء بأكوام من الإنقاض".من جانبه، أكد مصدر في دائرة كهرباء النجف، ان " دائرته رفعت دعوى قضائية على دائرة البلدية بتهمة التعدي والاساءة في استخدام الصلاحيات أمام القضاء".