التربية عن زيارة "الساعدي" لإحدى مدارس البنات: ستتم محاسبة المقصر

إعلام الوزارة وخلال رده على سؤال مراسل السومرية عن إجراءات الوزارة بشأن زيارة المطرب الشعبي "سعدون الساعدي" إلى إحدى مدارس البنات في بغداد، أكد أن "وزارة التربية ستصدر بيانا حول هذا الموضوع".وأضاف إعلام التربية، أنه "سيتم محاسبة المقصر في الموضوع".وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع مصورة المطرب الشعبي العراقي سعدون الساعدي وهو داخل إحدى مدارس البنات في العاصمة بغداد، وسط انتقادات لاذعة عن أسباب الزيارة لاسيما وان الساعدي لا يعتبر مسؤولا حكوميا ولا يملك أي صلاحية لدخول المدارس والغناء فيها بهذه الطريقة.