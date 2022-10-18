التربية تشكل لجنة تحقيقية بعد زيارة "مطرب شعبي" لإحدى مدارس البنات

وقال الدليمي بحسب بيان لوزارة التربية ورد لـ السومرية نيوز، "إن الحرم المدرسي حرم مقدس، وإننا ملزمون في الحفاظ عليه، وسنبقى حريصين لمنع أي مظاهر دخيلة على مجتمعاتنا تسيء الى سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية".ووجه الدليمي وفق البيان، "بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تتولى مهمة إنجاز مجريات التحقيق، على أن تقدم اللجنة آنفة الذكر نتائج التحقيق خلال يومين (فقط) من تشكيلها".وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع مصورة المطرب الشعبي العراقي سعدون الساعدي وهو داخل إحدى مدارس البنات في العاصمة بغداد، وسط انتقادات لاذعة عن أسباب الزيارة لاسيما وان الساعدي لا يعتبر مسؤولا حكوميا ولا يملك أي صلاحية لدخول المدارس والغناء فيها.