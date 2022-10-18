التعليم تفتح باب التقديم الى الدراسة المسائية لهذه الفئة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم الى الدراسة المسائية لقبول الطلبة ذوي الشهداء للسنة الدراسية 2022- 2023.

ذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ،أنها " فتحت فتح استمارة التقديم الى الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2023/2022 لقبول الطلبة من ذوي الشهداء".



واضافت ان " التقديم يشمل خريجي الدراسة الإعدادية بجميع فروعها لفئة ذوي الشهداء ويستمر الى غاية الخميس الموافق 2022/10/27 من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) وستتولى مؤسسة الشهداء المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين".