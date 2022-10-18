خلال 24 ساعة.. تسجيل 51 حادث حريق في العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تسجيل 51 حادث حريق خلال 24 ساعة في العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز إن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت(51)"، مبينة ان "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (1) واجب".

واضافت انها "لم تسجل اي وفيات أو إصابات بشرية نتيجة الحوادث".