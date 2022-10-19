مجلس الخدمة يعلن إكمال نظام تحديد العناوين الوظيفية للطلبة الاوائل – عاجل

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حرصاً من المجلس على التعجيل في إطلاق استمارة تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، وإسهاماً منه في مساعدة وزارة المالية بأداء المهام المختصة بها قانوناً، لا سيما من حيث استحداث الدرجات وتحديد العناوين الوظيفية، قام المجلس ببناء نظام إلكتروني متخصص يحتوي على قاعدة بيانات متكاملة للمشمولين بقانوني رقم ٥٩ و ٦٧. لسنة 2017".وقال الناطق باسم المجلس وسام اللهيبي ان "قاعدة البيانات هذه تحتوي على اسماء المشمولين بالقانونين المذكورين، بعد اجراء التحديث على بياناتهم من قبل وزارة التعليم العالي، وإجراء التقاطع الوظيفي لهم من قبل ديوان الرقابة المالية، وحسب تعليمات لجنة الأمر الديواني ٣٥ لسنة ٢٠٢٢".وأشار اللهيبي إلى أن "هذا النظام سيسّهل على وزارة المالية / دائرة الموازنة تحديد الاسماء بحسب الكلية والقسم، الأمر الذي من شأنه توفير الجهد والوقت في إنجاز مهمة منح العنوان الوظيفي المناسب للتحصيل الدراسي والتخصص العلمي للقسم والكلية، وذكر ان المجلس بانتظار ممثل من وزارة المالية لغرض استلام معلومات الدخول للنظام كي تستطيع دائرة الموازنة من أداء التزاماتها تجاه هذه الشريحة المهمة من الخريجين، وحتى يستطيع حينها المجلس من أداء مهمته المتمثلة بالإعلان عن فتح باب التعيين للأحبة الشباب الخريجين".