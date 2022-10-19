بالوثيقة.. التعليم تخاطب وزارة النقل: "شهادة وزيركم غير معترف بها"

واظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العالي و البحث العالي دائرة البعثات والعلاقات وحصلت عليها السومرية نيوز، ان "شهادات وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال اليومية ( ناصر حسين بندر ) صادرة من مؤسسة غير اكاديمية وغير معترف بها من قبل وزارة المذكورة وهي عبارة عن دورة تدريبية وبواقع اقل من المدة اللازمة على الشهادة الاكاديمية الاولوية التي ثلاث سنوات ".واشارت الوثيقة الى "عدم امكانية قيام قسم التقويم وتعادل الشهادات بمعادة شهادة الوزير بسبب كونها شهادة مشاركة في دورة تدريبة، علاوة على عدم وجود سند قانوني بقيام باقي الوزارة بمعادلة الشهادة بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغت هذه الفقرة من قانون رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٢٠ لعدم دستوريتها بحسب ما بيتنه الدائرة القانونية في مذكرتها أعلاه".يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٧-١٠-٢٠٢٢ قد ابلغت وزارة النقل بحضور وزير النقل يوم ٢٤-١٠-٢٠٢٢ الساعة التاسعة صباحا للمثول امام المحكمة والنظر بالدعوة المرفوعة ضده المرقعة ٢٢٣/اتحادية / ٢٠٢٢.