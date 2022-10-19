موظفو النقل يحتجون امام الوزارة بعد إنهاء عقودهم خلافًا للقانون (صور)

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من موظفي عقود ٣١٥ بوزارة النقل تظاهروا امام مبنى الوزارة بعد صدور كتاب من الوزارة بإنهاء عقودهم واستبعادهم بشكل مخالف لما جاء في كتاب وزارة المالية".ونوه المصدر، إلى "كل موظف عقد لديه خدمة أكثر من سنتين ونصف".