تفاصيل حريق اندلع بمستشفى ابن النفيس في بغداد (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اخماد حريق اندلع بمولدة أهلية في مستشفى ابن النفيس بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "رغم صعوبات وصول فرق الدفاع المدني واضطرارها لأخذ مسلك المعاكس (الرونك سايد) لتعجيل الوصول إلى موقع الحادث بسبب الاختناقات المرورية، تمكنت فرق الدفاع المدني بالوقت المناسب من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائي تابعة الى مستشفى ابن النفيس بمنطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف البيان أن "الحريق لم يسجل أي إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".