أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، اطلاق استمارة التقديم على معاهد الصحة العالية في بغداد والمحافظات.

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