التربية تصدر توجيهاً يخص ذوي الاحتياجات الخاصة (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات

أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، حرصها على توفير البيئة الدراسية الجاذبة لكافة التلاميذ والطلبة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "التزامها هذا يأتي تماشياً مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية، وإنجاح البرنامج الإنساني الذي من شأنه توفير الرعاية المطلوبة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق".

ووجهت الوزارة، "المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بمنع استغلال صفوف التربية الخاصة بحجة التوسع في المدارس المشمولة بصفوف التربية الخاصة والدمج التربوي على حساب صفوف التربية الخاصة وغرف المصادر، كونها حقا قانونيا في توفير الرعاية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وما تقدمه من خدمات (تربوية وصحية واجتماعية) لهذه الشريحة المهمة".

كما أشادت الوزارة، "بجهود الملاكات التعليمية للتربية الخاصة والقائمين على متابعة تلك الصفوف ورعايتها وعملهم الدؤوب في توفير بيئة دراسية مستقرة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع".