بعثة امريكية تباشر بأعمال رفع الانقاض بمعبد عشتار الأثري (صور)

وقال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البعثة التنقيبية باشرت برفع الانقاض من المعبد تمهيدا لإجراء أعمال تنقيبية وصيانته، إضافة إلى فتح نقطة تنقيبية في القصر الجنوبي الغربي لغرض استظهار الوحدات البنائية لهذا القصر وصيانتها لتكون قبلة للزوار من مختلف أنحاء العالم".واكد شلغم ان "العمل يجري في ثاني العواصم للإمبراطورية الاشورية والمسمى "كالح/كالخو قديما وموقع النمرود الاثري حديثا".