القضاء يستقدم احد اعضاء اللجنة المالية النيابية السابقة

وقال اعلام القضاءفي بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام أحد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدوره السابقه عن تهمة الاضرار العمدي باموال الدولة وفق احكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات".وأضاف ان "الاستقدام بتهمة اصداره توصية بصرف الامانات الضريبية قبل اتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية".