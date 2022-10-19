للمرة الثانية.. العراق يفوز برئاسة اتحاد الصحفيين العرب

فاز نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، اليوم الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية.

جاء ذلك خلال انتخابات الاتحاد التي جرت اليوم، في العاصمة المصرية "القاهرة".



وكان اللامي قد فاز، في 23 أيار 2016، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الأولى.





