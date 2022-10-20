28 جامعة عراقية في تصنيف عربي للجامعات لعام 2023

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "تصنيف (QS Arab Region University Rankings 2023)أصدر نتائج نسخته الخاصة بجامعات المنطقة العربية للعام 2023".وأضافت، أن "مئة وتسع وتسعون جامعة تنافسن على حجز مواقعها في هذا التصنيف، وفق مؤشرات السمعة الأكاديمية(30٪) وسمعة صاحب العمل (20٪) ونسبة أعضاء هيئة التدريس/ الطلاب (15٪) وشبكة البحث الدولية (10٪) وتأثير الويب (5٪) ونسبة الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه (5٪) والاستشهادات لكل ورقة منشورة (5٪) والأوراق المنشورة لكل كلية (5٪) ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين(2.5٪) ونسبة الطلاب الدوليين 2.5٪".وبينت، أن "الجامعات العراقية سجلت حضورا تنافسيا متزايدا في هذه النسخة حيث حققت ثمان وعشرون مؤسسة جامعية مراتب تنافسية مؤشرة تمثلت بحصول جامعة بغداد على المرتبة الأربعين فيما جاءت بعدها كل من جامعات المستنصرية والنهرين والكوفة والتكنولوجية والبصرة وصولا الى الفلوجة وتكريت وذي قار".والجدير بالذكر، أن الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي(Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف(The Times) الذي تتواجد فيه حاليا ثماني جامعات وتصنيف(QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف(Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف(Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية.