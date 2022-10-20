إخماد حريق أندلع ببناية متعددة الطوابق في بغداد

السومرية نيوز – محليات



اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اخماد حريق في بناية متعددة الطوابق شرقي بغداد.





واضافت ان "فرق الاطفاء طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد". وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على محالّ متنوعة النشاط التجاري أغلبها مخالفاً لشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني داخل سوق منطقة الأمين شرقي بغداد".واضافت ان "فرق الاطفاء طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد".

واشارت الى ان "الحادث انتهى دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل البناية التجارية".