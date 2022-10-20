إطلاق وجبة سلف جديدة للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية

السومرية نيوز – محليات

أعلن مصرف الرشيد، عن إطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (10) مليون دينار و(5) مليون لموظفي العقود.



وذكر بيان للمصرف ورد للسومرية نيوز، "ندعو كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".

وأضاف البيان، ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".