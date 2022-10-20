الرافدين ينوه بشأن قروض الـ150 مليوناً للسكن

السومرية نيوز – محليات



أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق قرض جديد للسكن يصل لـ 150 مليوناً.

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم اطلاق قروض الـ 150 مليون دينار والمخصص لشراء دار السكن"، مبيناً ان "فائدة القرض تبلغ 4 بالمئة".



وأضاف، أن "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات".



وأشار البيان الى، أن "التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".