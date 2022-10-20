سرايا السلام: سنبقى حماة للمقدسات وسوراً للوطن

أكد المسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، اليوم الخميس، أن السرايا ستبقى مدافعة عن مقدسات العراق.



وقال الحميداوي في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "سيبقى رجال السلام حماة للمقدسات وسور الوطن ضد شذاذ الأفق".



وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن براءته من أي مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون.