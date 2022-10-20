انتخاب العراق عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب

السومرية نيوز – محليات

انتُخب العراق عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، خلال اجتماعات وزراء البيئة العرب والتي بدأت اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة.



وأكد رئيس الوفد العراقي وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في كلمته "التركيز على الواقع البيئي في العراق وما تواجهه من تحديات خصوصا تحدي التغير المناخي والجفاف وتراجع الايرادات المائية والتصحر والحاجة الى مزيد من الطاقة وما تم انجازه من خطوات لمواجهة هذه المخاطر".

الفلاحي بين خلال المؤتمر "اهمية تبادل الخبرات والخبراء بين الدول العربية خصوصا مواضيع الجفاف والتصحر والادارة الرشيدة للنفايات والطاقة المتجددة"، موضحا "اهمية انجاح المؤتمر القادم للتغيرات المناخية والذي سيعقد في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية".

وحضر وزير البيئة وكالة في اجتماعات المنتدى العربي الاول للبيئة الذي شاركت فيه منظمة الامم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية لغرب اسيا الاسكوا والمركز العربي لدراسة الاراضي الجافة.