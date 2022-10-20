مصرف الرشيد يطلق سلفة تكميلية للوزارات الأمنية

السومرية نيوز – محليات

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن إطلاق السلفة التكميلية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مبلغ السلفة (5) مليون دينار يتم التقديم عليها الكترونيا ويشترط في طالب السلفة ان يكون قد حصل على السلفة السابقة البالغة (10) مليون دينار".

وأضاف، ان "الفئات المشمولة الوزارت الأمنية فقط وسيتم اطلاقها قريبا لموظفي الدولة".