المجرب لا يجرب.. مطالبات بعدم تدوير الوزراء السابقين

وقال مراقبون للشأن السياسي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك مطالبات عدة بعدم تدوير الوزراء السابقين ضمن الحكومة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".وأضاف المراقبون ان "الفساد الذي شهدته الحكومة السابقة يؤكد على المطالبة بعدم تدوير أي من الوزراء السابقين تحت مبدأ "المجرب لا يجرب".