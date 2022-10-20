وزير التربية يصدر قراراً يخص مدرسة في كربلاء

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية يوجه باستبعاد أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لمدرسة المستقبل ووضع المدرسة تحت إشراف الوزارة لحين استكمال التحقيق"، مشيرة الى انه "شدد على الالتزام بالمعايير الأخلاقية في التعامل مع أولياء أمور التلاميذ والطلبة".ونقل البيان عن الدليمي قوله، إن "التصرفات التي قام بها أحد مؤسسي مدرسة المستقبل الأهلية في كربلاء لا تليق بالتربويين"، مؤكداً أن "الوزارة سبق أن وجهت بمنع دخول المؤسسين في المدارس".ووجه وزير التربية بـ"عزل عضو الهيئة التأسيسية المذكور جراء الفعل المرفوض الذي قام به مع أحد أولياء الأمور"، مشدداً على أن "ذلك الفعل يتقاطع مع الصفات والأخلاق التي ترتكز عليها العملية التربوية والتعليمية".وأكد بيان الوزارة "على ضرورة الالتزام بالمثل العليا والسمات الحميدة التي يتمتع بها الرجل التربوي وعكس الصورة البيضاء للمؤسسة التعليمية في العراق".