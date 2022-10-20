ديوان الرقابة المالية يصدر بياناً رسمياً في موقعه الالكتروني

اصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الخميس، بياناً رسمياً في موقعه الالكتروني.

وتضمن البيان توضيحاً يخص ما تم تداوله بشأن واقعة حساب الامانات في الضرائب وطريقة سحب مبلغ الامانات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخراً، كتاباً صادراً عن وزارة المالية معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي.

وأدناه نص البيان الكامل: