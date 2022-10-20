بعد ظهوره عبر السومرية.. هذا ما تعرض له أستاذ بكلية أهلية

كشف عضو نقابة الأكاديميين العراقيين داود نوري، الخميس، عن تعرضه لمساءلة وصلت الى "الفصل" بعد ظهوره على شاشة السومرية وحديثه عن واقع كلية المأمون الجامعة في بغداد.



وقال نوري خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "ما قام به عميد كلية المأمون من إجراءات بعيدة عن الجانب الأكاديمي"، مشدداً بالقول "كان عليه أن يفتخر ويشكرني ما طرحته عبر السومرية".

وأضاف "وجه إلي استفسار بعد يومين ويسألني عن سبب ظهوري عبر القناة"، كاشفاً عن "تمرير مشروع المستثمر بشكل غير قانوني وكان هناك اعتراض على هذا الموضوع".

ولفت نوري الى أنه "تم مناشدة وزير التعليم العالي بالتدخل"، مؤكداً أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية وتم فصلي من العمل".

وكان عضو نقابة الأكاديميين العراقيين ظهر على شاشة السومرية الفضائية، وتحدث عن واقع الجامعة الأهلية وموضوع الاستثمار فيها.

الى ذلك، قال نقيب الأكاديميين العراقيين مهند الهلال، إن "الأستاذ داود نوري من الأساتذة الأفاضل وطريقة التعامل يعطينا حجم المخالفات التي تتبع في هذه الكليات"، موضحاً أن "كل هذه المخالفات نضعها أمام الوزارة".

وأضاف أن "هناك من يريد عدم التحدث عن العمادة وهي رسالة الى الأساتذة الآخرين كيف فعلنا بممثلكم"، كاشفاً "عن فصل تدريسية كشفت مشكلة تخص طالب أيضا في الجامعة وهناك العديد من حالات الإقصاء".