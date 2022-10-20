عقب قرار وزير التربية.. توضيح لمدرسة في كربلاء

وقالت الادارة في التوضيح، "نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان (مدير مدرسة أهلية يعتدي بالضرب على والدة طالب في قضاء الهندية بكربلاء)، ومن أجل توضيح ما حصل تؤكد مدارس المستقبل الأهلية أن مقطع الفيديو مستقطع وغير كامل لغرض تسقيط المؤسسة والنيل من كوادرها التعليمية".وأضافت أن "الموضوع الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بعيد عن الحقيقة، وما حصل أن احد التلاميذ في الصف السادس الابتدائي والتي قامت والدته بنشر جزء صغير من الفيديو كان يتعمد على إيذاء التلاميذ الآخرين من البنات والأولاد كونه طالب غير منضبط وتم الاتصال بوالدته لثلاث مرات لغرض نقله من المدرسة لكنها رفضت ذلك".واردفت ادارة المدرسة أنه "بعد حضور والدة التلميذ الى المدرسة تم استقبالها بكل ترحيب لغرض توضيح المشاكل التي يفتعلها ابنها ومع ذلك لم تقبل الحقيقة بشهادة جميع الكادر التدريسي حتى وصل الحال بالتجاوز اللفظي والكلمات البذيئة ومن ثم الضرب والاعتداء على أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لكنها لم تصور الحالة منذ بدايتها ونشرت بعض للأسف المواقع الإخبارية جانب واحد من الحالة وهو الذي قامت بتصويره".ورحبت بـ"توجيهات وزير التربية وكذلك مديرية التربية في المحافظة وقضاء الهندية لغرض تشكيل لجنه تحقيقية لمعرفة الحقائق بشكل تام".وقرر وزير التربية علي حميد الدليمي، الخميس، استبعاد أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لمدرسة المستقبل في كربلاء ووضع المدرسة تحت إشراف الوزارة لحين استكمال التحقيق على خلفية التعامل مع أحد أولياء الأمور.